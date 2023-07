Stenio Garcia recebe alta hospitalar após passar quase uma semana internado

Rio - Stenio Garcia, de 91 anos, recebeu alta médica, nesta sexta-feira do Hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde estava internado com um quadro de septicemia aguda. A informação foi confirmada ao MEIA HORA pela assessoria de imprensa do ator.

O artista foi hospitalizado no último sábado, após dar entrada na unidade de saúde com fortes dores na perna e ser diagnosticado com a infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

Nesta quinta-feira, Stenio usou o Instagram para desmentir uma notícia falsa de que teria morrido: "A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!", disse o ator, em vídeo.

"Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção. (...) Pessoas que me amam estão ligando chorando porque a internet ainda é terra de ninguém e existem muitas pessoas do mal que soltam notícias mentirosas em busca de ibope. (...) Começo o meu dia indignado com as fake News relacionadas a mim. Mais uma vez, agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora. Saúde para nós e bom dia", escreveu ele, na legenda da postagem.

No domingo, a mulher de Stênio, Mari Saade, foi aos Stories do Instagram para negar que a internação tenha qualquer relação com uma harmonização facial a qual o artista se submeteu recentemente. "A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo. Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês", escreveu.