MC Daniel surge com anéis de ouro durante evento em São Paulo

Rio - MC Daniel participou nesta sexta-feira (07) de um evento voltado à indústria criativa em São Paulo. O cantor chamou a atenção ao usar anéis gigantes em ouro nas mãos, enquanto apresentava ao público um de seus lançamentos.

O funkeiro também ostentou uma caixa de som que atraiu os olhares devido ao tamanho. Extravagante, o artista costuma se apresentar fantasiado de Máskara, do qual também tem um acessório que utiliza nos shows.

Recentemente, MC Daniel e a ex-namorada, Mel Maia, têm sido alvos de especulações sobre a retomada do relacionamento. Ao iniciar um perfil no Threads, nova rede social da Meta, que administra o instagram, a atriz seguiu apenas o ex-companheiro. Já na semana passada, os dois foram flagrados em um condomínio no Rio de Janeiro, além de curtirem juntos um dia de praia em Grumari.