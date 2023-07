Antônia Fontenelle fala sobre polêmicas no palco do Raul Gil

Rio - A polêmica Antônia Fontenelle participa neste sábado (08) do quadro "Influenciadores Querem Saber", realizado no programa que leva o nome de Raul Gil no SBT. A apresentadora será entrevistada pela jornalista Kallyna Sabino, pela cantora Lais Bianchessi, pelo ator Bruno Magri e a atriz Nicole Louise.

Entre os temas abordados por ela, estão questões como o casamento com o ator Marcos Paulo, as brigas com Felipe Neto e as diferenças envolvendo Juliette. “Eu durmo ele processa, eu acordo ele processa, dou um ‘pum’ ele processa. Não dei um real para ele e nem para o irmão dele. Ele me fez um assédio processual por um questionamento que eu fiz como mãe e como avó lá atrás.... É primeira instância, eu vou recorrer ainda, vai para o STJ, STF e aí vamos discutir se eu devo ele ou não. Tem muita coisa ainda para acontecer. Não paguei e, se eu pagar, não é para ele. Eu dou para instituição, varro rua, faço qualquer coisa mas, para ele, não vou dar um real, porque ele não precisa”, disse sobre uma recente confusão com Felipe Neto.



Fontenelle também comentou boatos de que estava endividada, depois de circular um áudio pedindo dinheiro para o presidente do partido. “Nunca devi nada para ninguém nem quando não era candidata a nada, imagina eu candidata. Pegaram o áudio e disseram que eu estava falida, endividada e pedindo dinheiro para o presidente do partido.... Quem me conhece, convive comigo, sabe que é mentira”, afirmou.



Antônia também falou sobre traições e o casamento aberto com o ex-diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012, quando viviam juntos. “Eu falo isso desde sempre: não adianta, homem trai. O que que é a lealdade e o que é a traição? O descumprimento de um combinado. Marcos Paulo adorava mulher gigante ‘das canelonas’. Uma vez ele estava no Chile e me ligou ‘olha, fulana, nananã’. Falei ‘não estou aí, né?’. Passou um tempinho ele ligou e falou ‘perdeu a graça, você autorizou’. Então, autorizem que eles perdem a vontade. Homem gosta de ser o predador, de trair”, detalhou.