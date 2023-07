Jade Picon arranca suspiros de biquíni mico na Tailândia: 'Uma deusa no paraíso'

Rio - De férias em Phuket, na Tailândia, Jade Picon posou de biquíni minúsculo na frente de águas cristalinas e chamou atenção com sua beleza que rivalizava a da paisagem. Nesta quinta (06), a influenciadora arrancou suspiros com seu corpo escultural em uma série de registros sensuais.

Jade aproveitou para fazer logo dois posts sobre a paisagem paradisíaca da maior ilha do país. O primeiro é um vídeo onde aparece se espreguiçando na ponta de um barco que desliza pelo mar azul-turquesa, que já acumula quase 1.5 milhões de visualizações em menos de 24 horas. A série de fotos que publicou exibindo suas curvas durante o passeio também surpreendeu, com mais de 700 mil curtidas em menos de um dia no ar.

Na legenda da publicação mais recente, a famosa nem tenta fingir modéstia: "A cara do amor da sua vida", brincou. Internautas se derreteram com a beleza da atriz e não economizaram nos elogios. "Não sei se é a Jade Picon que está no paraíso ou se é o paraíso que tá na Jade Picon", afirmou uma fã. "Tentando escrever um elogio, mas está difícil de encontrar palavras", confessou outro. "Superar Jade Picon realmente é IMPOSSÍVEL", disse uma terceira.