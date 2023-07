Karoline Lima veste cropped com recado ousado: 'Meu maior fã é meu ex'

Rio - Karoline Lima deu o que falar, nesta sexta-feira, ao postar uma sequência de fotos com um look pra lá de polêmico. Em cliques publicados no Instagram, a influenciadora digital surgiu vestindo uma blusa cropped com um recado atrevido estampado: "Meu maior fã é meu ex", diz a camiseta, em inglês. A modelo ainda completou o look vestindo uma calça jeans com o zíper aberto, revelando parte de sua lingerie.

Vale lembrar que a loira teve um término conturbado com o jogador de futebol Éder Militão e, mais recentemente, anunciou o fim do namoro com Gui Araújo.

Nos comentários, fãs da modelo logo apontaram o look como uma indireta para o atleta e se juntaram ao deboche: "O seu ex, a namorada dele, o Brasil e o mundo", disse uma seguidora, citando a nova namorada de Militão, Cássia Lourenço, com que Karoline trocou indiretas recentemente. "Amo que ela afronta sem dó", disse mais uma internauta. "Lá vem treta", brincou uma terceira. "Hoje Cássia surta nas indiretas", disparou outra pessoa.

Confira: