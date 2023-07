Zeca Pagodinho esbanja estilo ao embarcar em aeroporto no Rio

Rio - Bem humorado, Zeca Pagodinho embarcou nesta sexta-feira (07) no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. O cantor cumprimentou os fotógrafos através de um gesto com as mãos, além de aproveitar os momentos que antecederam a viagem para tomar um refrigerante em uma lanchonete no local.

Zeca investiu em um modelo descontraído, com uma camisa tropical azul, exibindo a estampa de flores brancas. Em determinado momento, o ícone do samba colocou óculos escuros, para completar o figurino escolhido para o voo.

Aos 64 anos, o artista comemora os resultados de sua turnê internacional, que passou por diversas cidades dos Estados Unidos e Canadá. Nas redes sociais, o cantor publicou momentos exclusivos do período em que esteve fora do país, com direito a sua primeira viagem de metrô.