Carlinhos Maia responde críticas por expor detalhes de relação com o marido

Rio - O influenciador Carlinhos Maia já chegou se envolvendo em polêmicas na nova plataforma do Instagram, o Threads. Depois de fazer um post na madrugada desta sexta (07) explicando porque não andava tendo relações com o marido, Lucas Guimarães, o famoso foi muito criticado por expor demais ao público e, mais tarde, decidiu responder aos haters em seu perfil.

"A galera tá tão acostumada a me 'bater' que quando eu respondo sendo grosso, o povo fica: pra quê isso, Carlinhos? Não precisava disso... Ah, vai pra p*ta que p*riu, sou saco de pancadas de gente amarga, não. Não sou chick, não sou superior, mando tomar no c* mesmo", escreveu. O influencer também já tinha reclamado que postou a tal "confissão" às 3 da manhã, horário que disse ser ótimo para falar besteiras, e os perfis de fofoca só divulgaram o assunto na tarde do dia seguinte na rede vizinha.

Carlinhos já conseguiu acumular mais de 1 milhão de seguidores em apenas dois dias no aplicativo, e fãs mostraram seu apoio nos comentários do desabafo. "Tô contigo, também mando tomar no c*", admitiu uma pessoa. "Você está certo, quem bate tem que aprender a levar", afirmou outra. "Por este seu jeito peculiar que amamos você", brincou uma terceira.

Mas também não foram poucos os que criticaram a postagem que iniciou a polêmica, que até o momento teve mais de 3 mil respostas: "Lucas estava com a barriga inchada depois de um cuscuz que ele comeu e eu já estava há uma semana sem namorar. Hoje ele melhorou, então tô aqui esperando ele terminar a ch*quinha dele", contou o criador de conteúdo. Internautas se espantaram com o excesso de informação e até brincaram "que esse era o preço que se paga por saber ler."