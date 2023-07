Isis Valverde arrasa de vestido transparente em ensaio nos EUA: 'Musa eterna'

Rio - A atriz Isis Valverde, de 36 anos, exibiu seu "corpaço" com um look transparente durante um ensaio de fotos realizado no meio do deserto de Utah, nos EUA. Nesta sexta (07), a famosa seduziu seus seguidores com poses provocantes durante sua viagem para o exterior.

Na série de fotos, a artista aparece com um vestido completamente translúcido, estampado nas cores preto e azul, e apostou em biquíni cavado e fininho com um cinto colorido para arrematar o visual. Com o cabelo puxado para trás em um rabo de cavalo elegante, Isis posa sentada em um local com piscina, por vezes dentro da água, sensualizando para a câmera.

Seguidores ficaram impressionados com a beleza natural da famosa, que investiu em uma maquiagem suave para os cliques: "Que arraso essas fotos, aff", comentou uma internauta. "Essas fotos estão impecáveis", afirmou outra. "Majestade, nunca mude, lindíssima", pediu uma terceira. "Meus Deus, que linda. Gata demais", disse mais um.