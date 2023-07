Felipe Andreolli e Rafa Brites protagonizam momento fofo em estação de Nova York

Rio - Rafa Brites e Felipe Andreolli emocionaram seus seguidores com um registro de parceria nesta sexta (07). Os apresentadores apareceram nas redes dividindo uma refeição improvisada no chão de uma estação de trem em Nova York, Estados Unidos.

"Do jantar em restaurante chique até chão da estação de trem, é nois, @andreolifelipe", escreveu Rafa para o marido na legenda do post. Os pombinhos compartilharam um café da famosa 'Magnolia Bakery, com direito a um selinho no final do lanche. O momento fofo aconteceu durante uma viagem do casal pela capital nova iorquina, em um canto da estação 'Moynihan'.

Internautas se derreteram com a doçura da publicação e elogiaram o relacionamentos dos dois nos comentários: "Que casal é esse, Brasil??", indagou uma fã. "É aquela frase: nunca será onde, mas, com quem!", afirmou outra. "Que lindos vocês, gente", disse uma terceira.

Os jornalistas se casaram em 2011 e têm dois filhos juntos. O mais velho, Rocco, de 6 anos, e o caçula, Leon, de 1.