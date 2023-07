Fernanda Gentil revela insatisfação na Globo antes de encerrar contrato

Rio - Fernanda Gentil falou sobre sua saída da TV Globo, nesta sexta-feira, em participação no podcast "Podpah". A jornalista encerrou seu contrato fixo com a emissora carioca , em março deste ano, após 15 anos de casa e já se prepara para participar das transmissões da Copa do Mundo Feminina na CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel.

"Mesmo com um contrato de um ano e meio, eu não tinha um projeto. Não me sentia realizada, feliz, ou com aquela empolgação e frio na barriga. Isso me incomodava", contou a apresentadora, que ficou conhecida por comandar atrações como o "Esporte Espetacular" e "Se Joga".

Em seguida, a comunicadora relembrou a conversa que teve com a direção da Vênus Platinada para comunicar sua decisão: "Cheguei e disse: 'Pessoal, eu tenho recebido salário esse tempo todo, mas não tenho feito nada. Eu preciso de dinheiro, mas o que eu realmente gosto é do trabalho. Então, para mim, não faz sentido continuar aqui'. Foi isso que eu falei".

"Como eu poderia ficar até o fim do meu contrato sem estar no ar, sem fazer o que amo, enquanto do lado de fora estou explodindo, cheia de projetos e oportunidades?", continuou Fernanda.

Durante o bate-papo, a jornalista ainda celebrou a nova fase que vive com os projetos na internet: "Eu me sinto muito livre. Tenho essa inquietação criativa! Gosto de escrever e de criar coisas novas (risos). Essa foi a diferença que a internet me mostrou, e agora montei uma equipe como nunca tive antes", afirmou.