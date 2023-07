Anne Lottermann se despede das gravações do 'Faustão na Band'

Rio - Foi realizada nesta sexta-feira (07), nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em São Paulo, a última gravação do “Faustão na Band”. O programa que está sob o comando de Anne Lottermann e Guilherme Silva, filho do apresentador, permanece no ar até o mês de agosto, se despedindo da emissora, desde que estreou em janeiro de 2022.



“Último dia de gravação. Estamos aqui para agradecer a galera. É por vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia e audiência”, escreveu a ex-apresentadora da previsão do tempo no “Jornal Nacional”, na TV Globo.



Quem entra no ar em substituição ao colega, serão os ex-globais Zeca Camargo e Glenda Koslowski, que também usaram as redes sociais nesta sexta (07), para anunciar a novidade ao público.



“Agora é oficial! Há um tempo saiu a notícia de que eu estaria fazendo um programa na Band, mas na época eu não estava. Eu não menti, nem tampouco escondi nada. Imagina organizar um casamento e esquecer de avisar o noivo? Tem que combinar com o noivo o que vai fazer. Nesse tempo todo, a Band foi muito generosa com a gente, aberta ao diálogo e, extremamente, esforçada para fecharmos o projeto”, disse Zeca em um vídeo.



Glenda também compartilhou um vídeo contando algumas novidades sobre a atração. “Que bom poder dividir com vocês um novo projeto! Tão desafiador como uma onda gigante de Nazaré! Melhor poder ter o Zeca Camargo ao meu lado, pra dropar essa onda juntos! E vocês são fundamentais! Obrigada pelo carinho de sempre e pela torcida! Acabou o segredo! Agora é pra valer!”, pontuou a morena.