De férias na Espanha, Rafa Kalimann publica foto ao lado do namorado: 'Amando'

Rio - De férias, Rafa Kalimann deixou os internautas agitados nesta sexta-feira (7) ao abrir o álbum de fotos de sua viagem pela Espanha. Curtindo o verão europeu, a influenciadora está em Ibiza com alguns amigos e seu novo namorado, o empresário Antônio Palhares.

No post, feito no Instagram, que começa com uma foto ao lado do namorado, Rafa contou: "Como amo conhecer novos lugares, comidas, viver experiências diferentes. Está sendo um mergulho esses dias na Espanha. Amando, literalmente".

Rapidamente, fãs e famosos lotaram os comentários da publicação: "Lindos", escreveu a atriz Fiorella Mattheis. "Que mulher maravilhosa", elogiou um perfil. "O boy mais bonito que a Rafa teve até hoje", disse outro. "Como é bom ver que uma pessoa que você admira está feliz", comentou mais um.