Joelma suspende agenda de shows após ficar doente

Rio - Joelma precisou cancelar três shows neste fim de semana, após apresentar problemas de saúde, que a atrapalharam no cumprimento da agenda. Pouco antes de subir ao palco na cidade de Bragança, no Pará, a artista teve dificuldades respiratórias e foi atendida por profissionais do SAMU, sendo orientada a manter repouso.

"Fizemos a avaliação médica dela e ela apresentou desconforto respiratório aos mínimos esforços. Referiu febre no início da tarde. A gente orienta que ela fique em repouso e faça as medicações. Infelizmente ela não consegue realizar o show hoje", informou a médica do SAMU que se identificou como Ruth, em um vídeo publicado pela prefeitura do município.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PREFEITURA DE BRAGANÇA (@prefeiturabraganca)

Em um comunicado pelas redes sociais, a equipe da cantora informou que a artista vai se manter fora dos palcos até este domingo (09). As apresentações previstas para o Rio Grande do Norte e Ceará, também precisaram ser suspensas depois da artista ter picos de febre. "Infelizmente peguei uma gripe muito forte e não vou ter condições de cantar, fazer esse show. Vou me recuperar e voltar", afirmou Joelma.