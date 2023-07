Susto! Zé Felipe quase sofre queimadura com efeito especial em show no Pará

Rio - O cantor Zé Felipe tomou um susto durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará, na madrugada deste sábado (8). Enquanto estava abaixado, interagindo com o público na beira do palco, o efeito especial que lança chamas foi acionado e o artista quase teve o rosto queimado.

O momento foi gravado por um fã e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar que Zé Felipe apenas não se queimou graças ao seu rápido reflexo de se afastar do fogo. Em seguida, o cantor dá as costas para a plateia e parece brigar com sua equipe.

Até o momento, Zé Felipe e sua equipe não se pronunciaram sobre o caso. Geralmente, os efeitos especiais são pré-programados para serem acionados em determinadas partes do show.