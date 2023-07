Ex-marido de Andressa Urach critica a modelo por levar o filho mais velho a boate onde dança

Rio - O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, usou as redes sociais neste sábado (08) para criticar a modelo, que surgiu ao lado do filho na boate onde se apresenta, voltada ao entretenimento adulto. O pai de Leon, caçula da miss bumbum, não economizou nas palavras e disse que Urach deveria ser afastada do convívio social.

"Eutímica - pessoa em estado de equilíbrio - do ponto de vista psiquiátrico? O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro pra olhar a mãe se esfregando em outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão à sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade", disparou Thiago.

Arthur, de 17 anos, é emancipado desde os 16 anos e usou as redes sociais para falar sobre os comentários que são direcionados à mãe por ter o convidado para o local. "Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora", escreveu.

O ex de Andressa ainda reforçou que a modelo estava com um copo na mão e que não teria condições de criar Leon, que nasceu em fevereiro do ano passado, motivo pelo qual os dois brigam na justiça. "Paciente psiquiátrico bebendo...E ainda quer criar (entregar para estranhos) um bebê", pontuou.