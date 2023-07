Simony comemora reta final de tratamento contra o câncer

Rio - Simony usou as redes sociais na última sexta-feira (07) para comemorar a melhora no tratamento contra o câncer. Enfrentando um tumor no intestino, a cantora afirmou que fez o último exame e o resultado foi ausência de sinais da doença.

"Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus Deus Deus gratidão e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na terra e toda sua equipe. Vou terminar o tratamento. Faltam 3", comemorou ao falar sobre as sessões que combatem o câncer.

A artista relembrou os momentos que passou e disse que nasceu de novo, com novas perspectivas de vida, além de encarar a atual fase como uma segunda chance.

"Essa jornada não foi fácil e não é fácil, houve momentos de incertezas, medos e desafios, mas com muita determinação, apoio da família, amigos e profissionais de saúde incríveis...consegui vencer essa batalha. Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória. Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia.", refletiu.