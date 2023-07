Elevou a temperatura! Kylie Jenner renova o bronzeado na piscina

Rio - Kylie Jenner aumentou a temperatura da web e deixou os seguidores babando neste sábado (8). Em seu perfil do Instagram, a empresária compartilhou uma foto aproveitando o dia ensolarado na piscina de sua mansão em Palm Springs, na Califórnia, Estados Unidos.

"Feliz sábado", dizia a legenda do post em que a bilionária, de 25 anos, posava usando um biquíni verde tomara que caia de lacinhos. Com os cabelos soltos, Kylie apostou no carão enquanto posava em uma cadeira.

Nos comentários, os seguidores se mostraram encantados com a beleza da empresária: "Perfeita", elogiou um perfil. "A garota mais gostosa do universo", disse outro. "Que corpo maravilhoso", escreveu mais um.

Kylie Jenner é mãe de Stormi, de 5 anos, e Aire Webster, de 2, que são frutos do relacionamento da empresária com o rapper Travis Scott.