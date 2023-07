Valentina Bandeira conta que apresentará novo 'Beija Sapo' e web reage: 'Melhor escolha'

Rio - Valentina Bandeira, de 29 anos, foi escolhida para apresentar o novo "Beija Sapo", programa da MTV originalmente exibido entre os anos de 2005 e 2007, sob o comando de Daniella Cicarelli, de 44. A escalação da atriz, que interpretou a vilã Cora na novela "Quanto Mais Vida Melhor", da TV Globo, foi elogiada pelos internautas, que demonstraram-se animados com o regresso da atração.

No anúncio, publicado através de um vídeo no perfil oficial da artista no Twitter, internautas aproveitaram para celebrar a escolha da MTV. "Você vai arrasar muito!", elogiou um. "A melhor escolha!", afirmou outro usuário. "Vai 'amassar'", comemorou uma fã. "Que tudo, Valen! Sucesso!", desejou outra.

A novidade será uma produção exclusiva da plataforma de streaming gratuita da Paramount, a Pluto TV, e estreia no segundo semestre deste ano. Na sequência, o "Beija Sapo" também retornará à MTV, canal responsável por exibir o programa nos anos 2000. A escolha dos participantes das dinâmicas da atração serão feitas através das redes sociais.

Veja o anúncio