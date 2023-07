Lexa fala sobre retomada de casamento com Guimê

Rio - Em entrevista concedida neste sábado (08) ao "Altas Horas" na TV Globo, Lexa falou sobre o casamento com MC Guimê e da pressão vivida após a participação do cantor no "Big Brother Brasil". A cantora desabafou com Serginho Groisman sobre como se sentiu diante desses momentos.

"Me senti muito pressionada a ir para uma direção que as pessoas queriam que eu fosse. Na verdade, parei e precisei lembrar quem eu sou. Foram oito anos tão incríveis, tão maravilhosos. Tem gente que jogaria isso para o ar. Não é o meu lugar. Não desisto tão fácil assim, nem das pessoas, nem da minha vida. Decidi estar com ele. É uma história de amor, carinho e admiração", disse.

Lexa comentou ainda, sobre as oportunidades de repensar atitudes e recomeçar. "A gente está sujeito, sim, a cometer falhas graves. Mas a gente, também, está sujeito a recomeçar e saber pedir desculpas. E ele soube. É o que vale para mim."



A artista chorou ao se lembrar do término dos dois e disse que prioriza a imagem do marido que sempre conheceu.



"Acho que ele nunca tinha me visto chorando ao falar sobre isso. Mas foi uma fase complicada e por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para o lado. E, poxa, é muito triste que as pessoas se fixam à imagem dele naquele momento. E não no excelente jogador que ele foi. Assim como ele foi um excelente marido para mim durante todo esse período. Prefiro ficar com essa imagem boa", afirmou.