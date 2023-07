Globo convida MC Guimê para entrevista e web reage

Rio - Depois de se envolver em uma grande polêmica durante sua participação no “BBB 23”, MC Guime foi convidado para uma entrevista no “Altas Horas”, comandado por Serginho Groisman na TV Globo neste sábado (08). O cantor foi alvo de uma série de críticas, que falavam sobre a oportunidade concedida pela emissora, depois do registro envolvendo o crime de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez.



Fãs e seguidores divergiram a respeito do assunto. “A mulher é livre para tudo, menos para perdoar”, disparou um internauta sobre a retomada do casamento com Lexa. “Ninguém tá questionando o fato dela ter perdoado, mas sim do fato de darem palco pra um cara que foi retirado de um reality por ter assediado uma outra mulher que veio de outro país”, escreveu outro criticando a TV Globo.



Outro seguidor destacou que a emissora negligenciou o sofrimento de Dania, que veio para o Brasil para um intercâmbio de realities. “Eles simplesmente esqueceram da vítima , de quem passou por todo o constrangimento em outro país, quem sofreu preconceito ao chegar no México. As dores e o sofrimento de Dania Mendez foram anulados , esquecidos e mais , aplaudido!”, destacou um usuário.



Durante o programa, os cantores falaram sobre a pausa no relacionamento, confirmando que foi preciso superar uma série de obstáculos para seguir. O funkeiro entrou para os assuntos mais comentados das redes , por não ter pedido desculpas publicamente.



“Quanta hipocrisia né? Acho que todos tem o direito a uma segunda chance….Porém vi uma incongruência do casal Guime e Lexa! Eles falaram de erros , de desculpas e perdão. Todavia esqueceram de citar a vitima do assédio. Não houve pedidos de desculpas a Dânia”, afirmou um seguidor.