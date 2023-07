Representante do Rio Grande do Sul vence o Miss Universo Brasil 2023

Rio - A representante do Rio Grande do Sul, Maria Brechane, foi eleita a Miss Universo Brasil 2023 em evento realizado na noite deste sábado (8), em São Paulo. Ela superou as outras 26 candidatas, conquistou a coroa e vai representar o Brasil no Miss Universo, que acontecerá no fim do ano em El Salvador. Em segundo e terceiro lugar ficaram as candidatas do Mato Grosso e São Paulo, respectivamente.

Natural da cidade de Rio Grande, litoral sul do Rio Grande do Sul, aos 19 anos, Maria, que é estudante de jornalismo, se tornou a 15ª candidata gaúcha a vencer o Miss Unverso Brasil. Ela pode ser a terceira brasileira a conquistar a coroa do Miss Universo.

Para o traje típico, Maria escolheu representar a o fogo que dá origem à chama crioula, mantido aceso há 200 anos por uma família de São Sepé. Todo ano, uma centelha percorre 30 cidades tradicionalistas gaúchas na semana da Farroupilha até chegar em Porto Alegre.

Neste ano, o Miss Universo Brasil homenageou Iêda Maria Vargas, que, há 60 anos, foi primeira brasileira a ganhar o concurso internacional. A coroa possui 3 mil pedras e seis topázios, cada um representando uma década do reinado dela.

Em 1963, a representante do Rio Grande do Sul, Iêda Maria Vargas, venceu o Miss Universo. Cinco anos depois, em 1968, foi a vez da baiana Martha Vasconcellos conquistar a coroa.