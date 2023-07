Documentário sobre Xuxa: Apresentadora e Pedro Bial revelam detalhes da produção

Rio - Xuxa e Pedro Bial revelaram alguns detalhes da série documental, dirigida pelo jornalista, sobre a apresentadora, que será lançado nesta semana no Globoplay. "Xuxa: O Documentário", chega à plataforma do serviço de streaming nesta quinta-feira (13).

Em entrevista ao O Globo, Xuxa e Bial disseram que a produção, que acompanha a vida profissional e pessoal da apresentadora, é recheada de encontros com o passado da eterna Rainha dos Baixinhos.

"Não veio só de mim, partiu da Xuxa essa atitude de enfrentar os, digamos, pontos contraditórios, a vontade de encarar temas mais espinhosos... Ela disse: 'Vamos encarar a história'. Isso foi uma espinha dorsal de todo o documentário", revelou Pedro Bial.

Em um dos episódios, Xuxa reencontra Marlene Mattos, diretora dos programas na Rede Manchete, e depois na TV Globo, e sua empresária dos anos 1980 até 2002, com quem teve uma relação envolta por polêmicas e um rompimento um tanto quanto problemático na época. As duas conversaram diante das câmeras e a apresentadora falou sobre este encontro:

"Achei que ela ficou meio fada, não ficou bruxa no fim da história. Mas foi bacana também". "Fada é exagero né, Xu?", contrariou Bial. "Ficou. Mas eu não mudaria nada. É bacana ver a minha história contada por olhares de outras pessoas que viveram comigo. Mas ela [Marlene] foi bem armada, ela sabatinou ela mesma", insistiu Xuxa.

Outro reencontro polêmico foi com o ator Marcelo Ribeiro, que protagonizou um dos momentos mais problemáticos da carreira de Xuxa. No filme "Amor estranho amor", lançado em 1982, os dois interpretaram uma cena sensual juntos. Na época, Marcelo tinha 12 e anos e Xuxa 19. A apresentadora revelou que o encontro superou suas expectativas.

"Achei que fosse encontrar uma pessoa rancorosa, chateada com tudo o filme proporcionou, e ele tem uma cabeça muito bacana. Sempre chamei ele de 'o menino do filme', e me deu vontade de botar de novo 'o menino do filme' no colo. Mas eram caixinhas que eu não queria abrir, foram abertas apenas por causa do documentário. Precisava ter um motivo", admitiu Xuxa.

O documentário também traz outro episódio traumático de Xuxa. Aos 13 anos, ela foi assediada por um amigo de seu pai. Para a série, Pedro Bial decidiu reconstruir a cena e a apresentadora revelou que a direção mais crítica do jornalista fez toda a diferença.

"Depois que aconteceu [o assédio], corri para a água, fui passar areia no meu corpo. Refizemos essa cena, mas fiz meio como se estivesse passando hidratante no corpo, sabe? Aí ele veio e falou: 'Você não faria desse jeito'. Ele tinha razão. Refiz", contou Xuxa.

Pedro Bial destacou que o documentário traz não somente a história de Xuxa, como também uma visão sobre a história do Brasil e os contextos políticos e sociais. Uma das pautas que o jornalista destacou foi o machismo presente na época e como a apresentadora revolucionou este cenário.

"Xuxa tinha a única diretora mulher da TV brasileira. Marlene era uma menina pobre, vinda do Maranhão, que nem tinha televisão para assistir na infância lá no sertão", disse Bial

Neste domingo (9), Xuxa será uma das presenças do programa "Fantástico". A apresentadora abriu as portas de sua casa para a repórter Renata Capucci para falar sobre o documentário. "Eu vivi tudo isso, sabe? Eu sobrevivi a tudo isso. Eu conquistei tudo isso", constatou Xuxa. "Muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei na caixinha. Revirar tudo isso em um documentário foi muito importante para mim".