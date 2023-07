Douglas Silva e Pedro Scooby celebram a amizade em festa julina

Rio - Pedro Scooby reuniu os amigos e familiares neste sábado (08) em uma festa julina realizada em sua casa com Cintia Dicker. O surfista e a mulher, prepararam uma celebração especial, que contou com a presença de Douglas Silva, que se tornou um grande aliado no "Big Brother Brasil".

A família dos dois fez questão de participar do momento, que reuniu os filhos de Luana Piovani com o surfista, além das meninas de DG, fruto do relacionamento com Carol Samarão. Dom, Bem, Liz, Morena e Maria Flor, se integraram em brincadeiras e muita diversão. A primeira filha de Cintia com Pedro, Aurora, também aproveitou a festa que contou com fogueira, roupas temáticas e muitas delícias.

"Foi bem tranquilo a foto com as crianças como vocês podem ver", brincou Carol, a mulher de DG, ao publicar uma foto do evento.