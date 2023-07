Após retirar mioma, MC Kátia revela que terá que amputar parte do pé

Rio - MC Kátia, mais conhecida como a Fiel, enfrenta mais uma etapa de sua batalha com a saúde. A funkeira, que foi diagnosticada com com um tumor benigno no útero há um ano, passou pela cirurgia de retirada dos miomas. Internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio, a pioneira do funk usou as redes sociais, neste sábado (8), para informar seus seguidores sobre o problema que está na perna.

"Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho mais uma luta, pois ainda estou com problemas de circulação na perna. Peço oração para dar tudo certo também! Que seja feita a vontade de Deus", escreveu nos Stories.

Neste domingo, a MC revelou ao Jornal Extra, que, devido à má circulação, terá que amputar parte do pé: "Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado. Meus dedos estão todos pretos. O mioma e o cigarro fizeram isso comigo".

Nos Stories, a funkeira agradeceu o carinho que vem recebendo dos fãs. Ela publicou alguns vídeos de homenagens e fez um pedido: "Eu estou vendo tudo o que vocês estão postando e escrevendo. Eu leio tudo e quero pedir a vocês força. Não desistam. Em muitos vídeos vi pessoas cantando as minhas músicas e chorando. Eu entendo o amor de vocês, porque eu também amo vocês, mas eu preciso de muita força. Não desanimem, porque vocês me dão muita força, vocês não têm noção".