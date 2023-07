Nicolas Prattes faz doação para atletas cariocas competirem no exterior

Rio - Ao deixar o estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, Nicolas Prattes foi responsável por uma boa ação que vai marcar a vida de dois atletas cariocas. O ator que prestigiou o show "Numanice" da cantora Ludmilla, conheceu lutadores de jiu-jitsu que pediam doações para competir fora do país.

Mel Cabral e Gabriel Mussuzinho receberam a quantia de R$ 2.500,00 do artista, que está no elenco da próxima novela das 19h, intitulada "Fuzuê". Em suas redes sociais, Nicolas mostrou neste domingo (09) o trabalho dos dois, incentivando a colaboração de outras pessoas. "É de coração. Estavam onde na saída do Engenhão. Futuro do país", relatou.

O ator Jonathan Azevedo, que está em "Terra e Paixão", também falou com os dois na porta do estádio e gravou um vídeo pedindo ajuda dos seguidores. Aos 11 anos, Gabriel vai disputar uma competição nos Estados Unidos. Já Mel tem 16 anos e, em breve, deve disputar em Dubai, num campeonato onde não tem patrocinadores.