'Encontro paz entre os mortos', revela influenciadora que gosta de treinar em cemitérios

Rio - Academias, parques e praias não são o suficiente para Andréa Sunshine. A fisiculturista, de 53 anos, revelou que seus locais preferidos para treinar são os cemitérios. A brasileira, que mora em Londres, na Inglaterra, disse ainda que enfrentou problemas pelo lugar inusitado para praticar atividades físicas.

Em seu perfil no Instagram, Andréa revelou a rotina nada convencional: "Todo mundo sabe que fazer exercício é o meu estilo de vida e não há hora nem lugar para o fazer. Mas há um em particular que me cativou mais do que um ginásio padrão. Sim, um cemitério", iniciou.

"Tenho feito a minha típica corrida entre os túmulos no cemitério perto de casa porque, por incrível que pareça, é ali que me sinto melhor. É um lugar de reflexão, de respirar". Mesmo após quase ter sido expulsa, a influenciadora não deixou se abater: "Até tentaram me expulsar de lá, mas eu não liguei e continuei minhas atividades. Depois que comecei a fazer isso, abri espaço para mais pessoas correrem lá também, e agora todo mundo no cemitério me conhece".

E aproveitou para incentivar seus seguidores a praticarem atividades físicas nos cemitérios: "Apesar dos olhares tortos, continuo incentivando vocês a fazerem seus treinos entre os túmulos. Eu, ao contrário da maioria, encontro paz entre os mortos. Basta tentar fazer isso e sentirá uma paz inexplicável".

Na web, internautas dividiram opiniões. Há quem tenha gostado da ideia, mas há quem ache a rotina absurda. Por outro lado, tem aqueles que fazem piada da situação: "Você é maravilhosa! Amo suas escolhas! Quando eu era pequena fazia piquenique no cemitério. Te entendo!", escreveu um perfil. "Melhor treinar na academia", disse outro. "Levantou até defunto, aposto!", brincou mais um.