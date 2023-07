Grávida de Neymar, Bruna Biancardi mostra evolução da barriga na web

Rio - Bruna Biancardi, de 28 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para exibir sua barriguinha de gravidez. Nos stories do Instagram, a influencer, que está à espera de uma menina, fruto do relacionamento com Neymar, esbanjou felicidade ao aparecer sorridente, usando um vestido de gola alta e mangas compridas, totalmente branco.



Bruna, que tem optado por ignorar as polêmicas de traição envolvendo o nome do jogador de futebol , anunciou sua volta às redes sociais, na última segunda-feira. Na ocasião, a influenciadora alegou que teria feito um "detox" da web, mas prometeu aparecer com mais frequência.

"Olha quem apareceu! Vim só dar um 'oi'. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem. Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve. Estava doentinha também, ainda estou um pouquinho resfriada, mas está tudo bem", disse ela, na ocasião.