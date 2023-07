Técnicos do 'The Voice Kids' homenageiam Rita Lee na final do programa

Rio - Um dos momentos mais emocionantes da final do 'The Voice Kids', que aconteceu neste domingo (9), foi a homenagem que os técnicos IZA, Carlinhos Brown e Mumuzinho fizeram à Rita Lee. O trio cantou a música 'Saúde', lançada originalmente em 1981.

A homenagem veio dois meses após a morte de um dos maiores ícones do rock nacional. Rita Lee faleceu, aos 75 anos, no dia 8 de maio, vítima de um câncer de pulmão. Casada com Roberto de Carvalho, que lamentou neste sábado a falta que Rita faz , a cantora era mãe de Beto Lee, João Lee e Antônio Lee.

Na web, internautas ficaram emocionados com a homenagem feita pelo trio de jurados. "Homenagem merecida para a Rita Lee", disse um perfil. "Os técnicos do 'The Voice Kids' cantando Rita Lee, saúdeeee", escreveu outro.

Com 45,11% dos votos, Henrique Lima, do time do cantor Mumuzinho, foi o grande campeão da temporada. Além do troféu do programa, ele também levou para casa R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.