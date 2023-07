Kim Kardashian fica surpresa ao ver vulto em selfie: 'Eu estava sozinha'

Rio - Kim Kardashian, de 42 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar uma foto bastante surpreendente. No Instagram, a empresária mostrou a aparição de um vulto em uma de suas selfies e admitiu ter ficado assustada com o clique.

"Então, tirei essa foto na semana passada quando estava sozinha e agora, mexendo no meu telefone, estou enlouquecendo ao notar uma mulher na janela", escreveu ela na legenda da imagem que mostra uma silhueta ao fundo.

Internautas, alvoroçados, aproveitaram para opinar sobre o post. "Pela silhueta e roupas parece um servo, talvez peregrino", disse um seguidor. "Que diabos é isso? Ai, meu Deus", disse outra. "Definitivamente havia uma mulher lá. Ela provavelmente era dona do terreno em que a casa foi construída", supôs um usuário. "Bem, está na hora de se mudar", brincou outro.