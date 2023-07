Em cachoeira, Cleo se casa novamente com Leandro Dlucca

Cleo e Leandro Dlucca se casaram mais uma vez na tarde deste domingo. A cerimônia aconteceu em uma cachoeira em Goiás e reuniu familiares e amigos do casal de 40 anos. Gloria Pires, Orlando Morais, Ana Morais, Anttonia e o namorado, Paulo Dalagnoli estavam entre os convidados.

Alguns registros do momento especial foram compartilhados no Instagram. "Muitas bênçãos. Viva esse casal amado", escreveu Dalagnoli. "Prontos para casar Cleo e o Leandro Dlucca mais uma vez", disse Ana Morais, na legenda da publicação onde aparecia ao lado do namorado, Luis Guilherme Curti.