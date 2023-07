Mumuzinho reúne famosos em evento na Zona Oeste do Rio

Mumuzinho, de 39 anos, reuniu um time de famosos na 'Resenha do Mumu', que aconteceu na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. Acompanhado da irmã Dhiovanna Barbosa, o jogador Gabigol compareceu ao show do cantor e foi flagrado conversando com Julia Rodrigues, apontada como affair do jogador Vini Jr.

Quem também marcou presença no evento foi Rafaella Santos, ex-namorada de Gabigol e irmã de Neymar, o jogador da Seleção Richarlison, os ex-BBBs Sarah, Gabriel Fop e Gabriel Santana, a apresentadora Bábara Coelho, a cantora Valesca e o influenciador digital Theodoro.

A Resenha do Mumu aconteceu após a final do "The Voice Kids", da TV Globo. Henrique Lima, do time de Mumuzinho, foi consagrado o grande campeão do reality musical e levou para casa R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music, além do troféu do programa.

No Instagram, Mumuzinho parabenizou o menino e deu um conselho pra lá de especial. "Henrique, você é especial. Não esqueça que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, basta corrermos atrás com muita determinação. É só o início de uma bela caminhada", escreveu.