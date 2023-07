Kim Kardashian surge ao lado de Anitta durante evento de moda na Itália: 'Venceu'

Rio - Kim Kardashian, de 42 anos, usou as redes sociais, na noite de domingo, para compartilhar fotos de sua viagem à Itália e expôs registros de momentos em que passou ao lado de Anitta, de 30. A empresária norte-americana e a cantora brasileira estiveram juntas durante a exibição da coleção Alta Joalheria, da grife Dolce&Gabbana.

Nos comentários do post da integrante do clã Kardashian, fãs aproveitaram para enaltecer a artista. "Anitta!", vibrou um internauta. "Ela sabe que venceu", disse outro. "Anitta fingindo costume", brincou um usuário. "Sentada do lado da Anitta!", pontuou outro. "Rainha Anitta!", elogiou um admirador.

Durante o desfile, Kim e Anitta sentaram lado a lado e foram vistas conversando em um vídeo que viralizou no Twitter. Além da poderosa, Kim também aproveitou o evento com Kerry Washington, Angela Basset, Rosie Huntington-Whiteley, Helen Mirren, Fran Drescher e sua mãe, Kris Jenner.