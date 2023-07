Xuxa se choca com declaração de Marlene Mattos em reencontro: 'Faria tudo de novo'

Rio - Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, Xuxa Meneghel, de 60 anos, falou sobre o reencontro com Marlene Mattos em seu documentário, que estreia nesta quinta-feira, no Globoplay. O programa exibiu, neste domingo, um trecho inédito da conversa das duas, que romperam a parceria profissional de 20 anos em 2002. À repórter Renata Capucci, a apresentadora, admitiu ter ficado chocada com as declarações da ex-empresária.

"Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim", disse Marlene no documentário.

"Não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas", afirmou a ex-empresária, em outro momento. Ainda no documentário, Xuxa diz para Marlene. "Eu tenho medo das pessoas olharem para você e dizerem: 'Nossa, que monstro essa mulher'. A empresária rebateu: "Seus fãs já me veem assim".

Após a exibição dos trechos do bate-papo com Marlene, a mãe de Sasha Meneghel assume que se surpreendeu com uma declaração da ex-diretora. "Isso, pra mim me chocou, ela dizer: ‘eu faria tudo de novo’. Isso para mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?", comentou. Xuxa ainda diz que o reencontro com Marlene foi muito profundo. "Foi porque mexeu numa caixinha que não é que eu não quisesse mexer, eu tive que passar por isso".

Abuso sexual

No "Fantástico", Xuxa também relembrou o abuso sexual que sofreu na adolescência e revelou o que a motivou a expor este episódio. "Acho que eu fato de essa pessoa ainda estar viva, desencadeou eu dizer: 'Basta, chega'. É importante que eu fale. Eu quero que essa pessoa não faça com mais ninguém".

Ela também se manifesta sobre os abusos e assédio que sofreu no início de sua carreira de modelo, nos anos 80. "Na época, eles falavam 'garota de programa'. Eles vinham a ponto de me dar a mão com bolo de dinheiro. Era uma coisa normal, normalíssima. Como mulher, eu estava me conhecendo, me descobrindo, minha cabeça deu um nó, porque eu virei símbolo sexual sem nunca ter transado".

Relacionamentos

Outro assunto abordado durante a entrevista e no documentário foram os relacionamentos da loira. O primeiro namoro sério da apresentadora foi com o jogador Pelé (1940-2002), no início dos anos 80, quando ela tinha 17 anos e ele, 41.

"Foi meu primeiro relacionamento sério, de seis anos, e que ele não levou nada a sério. Fui até meus 23 anos com ele. Logo depois, a gente continuou se falando, ele continuou tendo os relacionamentos dele, ele continuou tendo uma amizade longe, porque tudo o que ele fez e falou pra mim, mexeu muito comigo", comentou Xuxa.

Ela ainda comenta seu namoro com Aytron Senna. "Achei tão bacana isso, porque vai esclarecer algumas coisas na cabeça das pessoas. O carinho que eu ainda tenho pela família e a família tem por mim, porque isso não vai acabar nunca", reforça.

Nascimento de Sasha

Xuxa não esconde seu amor pela filha Sasha e diz o quanto ela foi desejada. "Queria tanto ser mãe. Essa coisa de trabalhar com criança de manhã, a tarde e a noite e voltar para casa sem ninguém, era um negócio desesperador. Como pessoa, melhorei muito depois do nascimento (da Sasha). Vocês entendem porque sou uma pessoa tão feliz. Tenho essa joia rara, esse presente de Deus pra mim", diz a Rainha dos Baixinhos.

Trajetória pessoal e profissional

Apesar de uma trajetória profissional de sucesso e ter ganhado o título de Rainha, Xuxa não se vê em cima de um pedestal. "Não me vejo nesse lugar. Claro que as pessoas não vão poder ver tudo o que eu vivi, mas vai ser muito importante pras pessoas me verem diferente. Eu me vi diferente. Depois que eu vi o documentário todo, eu olhei e falei: 'caramba, eu vivi tudo isso, conquistei tudo isso, eu sou tudo isso'. É forte, é muito forte", diz ela.

"Foram essas pessoas (fãs) que acreditaram em mim, que confiaram em mim, que me respeitaram. Eu estou aí pra mostrar que mesmo eu conquistando tudo isso, essas diferenças fazem com que sejamos iguais ao mesmo tempo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você. Esse documentário vai mostrar isso. Eu conquistei muita coisa e vou conquistar mais ainda", conclui.

