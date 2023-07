Lorena Improta detalha mudanças na silhueta um ano após gravidez e revela: 'Não faço dieta'

Rio - Lorena Improta, de 29 anos, usou as redes sociais, no domingo, para mostrar a mudança na silhueta um ano e cinco meses após o nascimento de sua filha, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana. No Instagram, a dançarina e influenciadora negou ter feito dietas restritas e admitiu estar bastante satisfeita com o resultado conquistado através dos exercícios físicos.

"Praticamente 1 ano e meio depois de ter tido minha filha, chego em uma das fases do meu corpo que mais estou gostando", iniciou a loira na legenda de um vídeo em que mostra uma série de exercícios feita na academia.

"Amamentei por 5 meses. Tenho muitas alergias, principalmente a ovo. Não como carne vermelha desde muito pequena, porque não gosto. Suplementar proteína para mim é necessário, só que tenho alergia a leite. Não sou adepta a dieta. Não faço. Como o que gosto", afirmou ela.



"No entanto, treino todos os dias (inclusive aos domingos) porque me faz bem, tanto para o corpo, como para a minha mente. Bebo bastante água. Pratico a gratidão diária e vou em busca da minha felicidade. Não tem como o resultado não chegar", incentivou ela. "Bora, que agora a brincadeira ficou séria. Carnaval que me aguarde", concluiu, animada.

