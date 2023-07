Maraisa recebe ataques após ser acusada de usar Photoshop: 'Cabeção e corpinho'

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais, no domingo, para compartilhar o look escolhido para um de seus shows e acabou sendo acusada de abusar no uso do Photoshop. No Instagram, seguidores alegaram que as curvas da cantora de 35 anos estavam "desproporcionais".



"Cabeção e corpinho. Será Photoshop?", questionou uma internauta nos comentários do post. "Diminuiu demais o corpo e a cabeça ficou gigante. Credo! Apaga essa foto", alfinetou outra. "Essa barriga ficou desproporcional. Desculpe, mas não tá bonito", opinou um usuário. "Mandou um Photoshop, cabeção para um corpinho, fora que fez lipo para tirar o excesso. Na moral, ficou muito estranho", atacou outro.

Apesar das críticas, a sertaneja chegou a ser defendida por profissionais da área da educação física. "Muitos dirão que é lipo LAD, mas não. Aí é muito treino com um professor 'fera'. Parabéns", escreveu uma personal trainer. "Exato. Combo de constância, dieta e treino resulta no abdômen de milhões", enalteceu uma fã.