Jade Picon se desequilibra e cai durante treino de futevôlei no Rio

Rio - Jade Picon iniciou a semana com a rotina de exercícios físicos em dia ao ser flagrada enquanto treinava futevôlei na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, durante a manhã desta segunda-feira (10). A atriz que participou recentemente de "Travessia", novela exibida na faixa das 21h, na TV Globo, exibiu o corpão em um modelo esportivo, com direito a um short preto e a parte superior de um biquíni.

Com uma boa performance nas atividades, Jade demonstrou habilidades, enquanto participava de algumas partidas próximo ao mar. A influenciadora chegou a se desequilibrar e caiu na areia, mas não se intimidou e voltou rapidamente ao esporte.



Em alguns momentos, a ex-BBB chegou a acenar para fãs e para os fotógrafos de plantão, esbanjando simpatia e naturalidade.