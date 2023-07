Bruna Biancardi detalha modelos escolhidos para enxoval da filha

Rio - Bruna Biancardi mostrou nesta segunda-feira (10) alguns detalhes do enxoval escolhido para sua primeira filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. A influenciadora fez uma publicação em uma loja, mostrando alguns modelos que vai levar para a maternidade.

"Start no enxoval da Mavie. Estava ansiosa para começar a ver todos os detalhes. Escolhi roupinhas lindas, que tem uma super durabilidade e qualidade! E gente, é oficial.. eu não tenho maturidade para esses mini looks! Foi difícil escolher", escreveu ela.

Diversos internautas não resistiram ao momento fofura e deixaram comentários para a futura mamãe. "Arrasou na escolha", disse uma. "Coisa linda, que sonho", escreveu outra.