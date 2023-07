Madonna agradece carinho dos fãs após internação por infecção bacteriana

Madonna, de 64 anos, usou o Instagram pela primeira vez, nesta segunda-feira, após ser internada na UTI de um hospital de Nova York, nos Estados Unidos, no dia 24 de junho, devido uma infecção bacteriana. Na publicação, a Rainha do Pop, que se recupera em casa, falou sobre seu estado de saúde, agradeceu o carinho dos fãs e deu informações sobre sua nova turnê, intitulada "The Celebration Tour".

"Obrigada por toda a energia positiva, orações, palavras de cura e encorajamento. Tenho sentido todo o seu amor. Estou caminhando na recuperação e incrivelmente agradecida por todas as bênçãos em minha vida", escreveu a cantora.



"Meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foi os meus filhos. Em seguida, que não queria desapontar ninguém que tivesse comprado ingressos para a turnê. Eu também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam comigo incessantemente ao longo dos últimos meses para criar este show. Odeio desapontar as pessoas", continuou.

"Meu foco agora é a saúde e ficar mais forte, garanto para vocês que vou estar de volta tão logo seja possível. O plano para o momento é reagendar a etapa norte-americana da turnê e começar em outubro, na Europa. Não poderia estar mais grata pelo cuidado e apoio que venho recebendo. Com amor, Madonna", finalizou a loira.

Nos comentários da postagem, famosos e fãs enviaram mensagens parra Madonna. "Amo você", disse Luis Lobianco. "Nós amamos tanto você. Você nunca desaponta", afirmou Julia Fox. "Melhore logo Madonna. Sua saúde vem em primeiro lugar. Enviando muito amor e positividade", desejou um fã.