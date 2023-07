Internautas comentam encontro de Xuxa e Marlene Mattos em reportagem do 'Fantástico'

Rio - Fãs da Rainha dos Baixinhos reagiram a alguns trechos da reportagem feita pela jornalista Renata Capucci, no "Fantástico", detalhando momentos da vida da Rainha dos Baixinhos. Um dos pontos altos do programa deste domingo (09) foi parte do reencontro entre Xuxa e Marlene Mattos, que faz parte do documentário produzido pelo Globoplay.

"Tu sabe quantos tempo a gente está sem se falar?", questiona a loira. "19 anos que a gente ficou juntas e 19 anos que a ficou separadas. Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir as vezes de forma realística, sabe? Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim", disparou a ex-diretora.

Admiradores e internautas se surpreenderam com as declarações da empresária, que declarou não se arrepender do que fez, além de assumir que faria tudo outra vez. "Se a Marlene Mattos tratou a Xuxa assim na frente das câmeras, imagina o que ela fazia quando ninguém tava vendo. A Xuxa ter ficado longe dela foi um livramento", escreveu um. "Assustadora a postura da Marlene Mattos com a Xuxa no documentário", disparou outro. "Como que a Xuxa conseguiu conviver 19 anos com Marlene Mattos? Eu não aguentaria 1 hora perto dela", disse um fã.

Houve também quem defendesse Marlene, destacando que para lidar com um grande nome no Brasil, era necessário ter pulso firme. "Tenho opiniões controversas. Abuso psicológico e todas as agressões psicológicas obviamente é algo execrável. Mas ela estava lidando com o maior nome pop do Brasil. Se ela não mete o louco, as pessoas passariam em cima da Xuxa sem medo. Em todos os sentidos", comentou um internauta.

A série especial em homenagem aos 60 anos da apresentadora estreia na próxima quinta-feira (13). Mostrando aspectos diversos de Maria das Graças Meneghel, a produção promete resgatar um acervo rico de imagens e depoimentos de pessoas que estiveram envolvidas na trajetória de sucesso da artista. "Muita coisa aconteceu comigo de bom e muita coisa de ruim...muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei nessa caixinha, então revisitar isso num doc, é muito importante", destacou.

Confira algumas das reações na web:

Sobre Marlene Mattos tenho opiniões controversas. Abuso psicológico e todas as agressões psicológicas obviamente é algo execrável. Mas ela estava lidando com o maior nome pop do Brasil. Se ela não mete o louco, as pessoas passariam em cima da Xuxa sem medo. Em todos os sentidos. — Dudu Guimarães (@Dudu) July 10, 2023

Assustadora a postura da Marlene Mattos com a Xuxa no documentário. Isso na frente das câmeras, hein... #XuxaODocumentario #Fantástico pic.twitter.com/xElysjIifF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 10, 2023

essa coisa de negros no topo as vezes mistura com aquela outra coisa do sonho de virar opressor. nao tem como. se tem opressão existente, a gente vai se ferrar mais.



péssimo discurso. não acho que a marlene mattos tinha Girl Power. https://t.co/cPo6YyUR6l — vivi (@vivianoia) July 10, 2023

a carrasca da Marlene Mattos não mudou nada, continua insuportável, continua achando que ela não erra, e continua grossa dentro e fora das câmeras.



Xuxa certíssima em ter chutado essa velha chata da vida dela #Fantástico pic.twitter.com/N3RXagiFGc — nave X (@_nave_x) July 10, 2023