MC Mirella mostra surpresa com ultrassom da filha: 'Pulando'

Rio - MC Mirella usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira (10), para compartilhar uma imagem do ultrassom da filha que espera com Dynho Alves. Na postagem, a cantora mostrou a surpresa com a agitação da bebê.



No momento divulgado, o médico de Mirella informou que a bebê estava "pulando" na barriga. "É o primeiro ultrassom assim na barriga", disse a cantora que foi interrompida pelo médico. "Está pulando?!", questionou a funkeira, surpresa. "É preguiçosa igual a mãe, só quer dormir", brincou a artista.



Antes de realizar o exame, MC Mirella comentou sobre as mudanças que o corpo está passando com a gestação. "Olha como as minhas costas já abriram. Já está aumentando. Meu Deus do céu, são muitas mudanças", disse.