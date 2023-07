Grazi Massafera surge abraçada com modelo em meio a boatos de affair

Rio - Grazi Massafera está bem acompanhada em sua viagem pela Península de Maraú, na Bahia. Nesta segunda-feira, a atriz surgiu abraçada com o modelo Marlon Teixeira, com que estaria vivendo um romance desde fevereiro deste ano. Os dois posaram juntos em meio a outros amigos para uma foto compartilhada no Instagram do moreno, sendo esta a primeira vez que o rapaz publica uma foto ao lado da artista.

"Quanta história tem um bar pra contar!?! Quem não tem uma boa história em um bar pra contar!?! Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história… A vida é muito melhor com os amigos. Tem que saber viver", escreveu Marlon, na legenda da postagem. "Foi sonho", respondeu Grazi, nos comentários.

E os fãs da global também reagiram à publicação com diversos elogios: "Belo casal", escreveu um seguidor. "Imaginem os filhos, misericórdia", disparou outro internauta. "Lindos", comentou mais admiradora. "Grazi tem bom gosto, né? Não erra nunca", brincou uma usuária.

Grazi e Marlon se aproximaram em janeiro deste ano e, no mês seguinte, já foram vistos juntos em viagem à Chapada Diamantina, na Bahia. Até o momento, o casal não chegou a assumir o romance publicamente, mas a ex-BBB disse que está "ficando" com o modelo, em entrevista à revista 'Quem' no Carnaval deste ano. Em março, os pombinhos foram flagrados trocando beijos em um aeroporto do Rio

Antes de conhecer a atriz, Marlon namorou por quase um ano Débora Nascimento e também já viveu um breve affair com Bruna Marquezine. Massafera, por sua vez, está solteira desde o fim do relacionamento com o cineasta Alexandre Machafer. A famosa é mãe de uma menina de 11 anos, fruto do antigo casamento com Cauã Reymond.