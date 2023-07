Em passeio na praia, Kayky Brito se diverte ao brincar com fotógrafos

Rio - Kayky Brito esbanjou simpatia nesta segunda-feira (10) ao caminhar pela orla da praia da Barra, na Zona Oeste do Rio, onde foi clicado pelos fotógrafos de plantão e brincou se esconder das câmeras. O ator, que estava caminhando chegou a sorrir para as lentes, depois de simular que não queria ter sua presença registrada pelos profissionais.

Para o momento de lazer, o artista investiu em bermuda e tênis esportivos, além de uma camiseta cinza e um boné, que não utilizou durante a maior parte do tempo. Com diversos trabalhos na carreira, o irmão de Sthephany Brito participou em 2021 de "Gênesis", na Record TV.

Atualmente, o galã se dedica a paternidade, cuidando do filho Kael de 1 ano, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. Já o seu perfil nas redes sociais é focado em mostrar o dia a dia, com exercícios físicos e momentos em família, além de atuar em algumas ações de marketing como influenciador para marcas.