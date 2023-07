MC Daniel reclama de música sobre Mel Maia e dispara: 'A mina namora'

Rio - Após descobrir que os cantores Renatin e MC Bimbão estavam para lançar uma música sexualizando sua ex, Mel Maia, MC Daniel não se conformou e decidiu reclamar com os autores do funk. Nesta segunda (10), MC Bimbão mostou trechos da conversa em que Daniel se revolta com a música e deixa claro que a famosa está comprometida.

"A música não tem sentido, irmão. Acha que os MCs vão te ver como? Você falando da mina que namora sentando e transando. Podia ter bolado uma parada melhor, mas se sentir no coração, vai pra cima", escreveu MC Daniel nas mensagens para Renatin. MC Bimbão também chegou a comentar que os dois não achavam que a letra ia dar problema, principalmente porque a atriz está solteira desde junho.

Mesmo com uma justificativa de Renatin, que pediu desculpas e afirmou que "não teve essa intenção", o cantor pontuou que eles podiam ter escrito sobre qualquer outro assunto e criticou a escolha dos artistas. "Consegue entender o nível que você desceu pra viralizar? Canta bem e tem boa imagem, mas tá na direção errada", afirmou Daniel.

Mel Maia está oficialmente solteira desde o fim de seu relacionamento com MC Daniel no começo do mês passado. Recentemente, os dois foram vistos juntos e rumores da volta do casal começaram, mas, apesar das declarações do MC, nenhum dos famosos confirmou nada até agora.