Lexa e MC Guimê encantam com clima romântico em viagem para Paris

Rio - Lexa e MC Guimê embarcaram com tudo nesta nova fase de seu casamento, protagonizando um momento super fofo nas redes nesta segunda (10). Os dois estão de viagem em Paris, na França, e emocionaram fãs com o clima romântico no quarto de frente para a Torre Eiffel.

No vídeo, Lexa posa de vestido preto coladinho, debruçada na varanda, com a torre piscando no plano de fundo. Logo Guimê também aparece na frente da câmera, abraçando e dando um selinho na esposa, enquanto são embalados por uma versão instrumental de 'La Vie en Rose'. "Tour Eiffel", escreveu a famosa, adicionando um emoji de coração na legenda do post.

Fãs dos famosos se derreteram com a postagem e usaram os comentários para admirar a relação dos pombinhos: "Casal maravilhoso, torci muito por vocês. Sejam sempre essa fortaleza", contou uma internauta. "O jeito que ele te é a olha coisa + linda", elogiou outra. "Por favor, não se separem nunca", pediu uma terceira. "Bonitinho ele olhando pra ela ao invés da Torre!", afirmou mais uma.