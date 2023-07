Maíra Cardi diz que festa de casamento terá cinco dias de duração: 'Para ter certeza'

Rio - Maíra Cardi usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para adiantar alguns detalhes da festa de casamento que fará para celebrar a união com Thiago Nigro, o Primo Rico. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou uma reunião com sua equipe sobre a agenda do segundo semestre quando aproveitou para comentar os preparativos da comemoração, que se estenderá por cinco dias.

"São cinco dias de casamento, de segunda a sexta, todos os dias da semana, para ter certeza mesmo", contou a ex-BBB. A empresária ainda entregou que o casamento está previsto para acontecer em setembro, daqui a cerca de 50 dias.

Além disso, Maíra também contou que tinha planos de realizar a celebração no exterior e revelou os destinos que tinha em mente: Israel, onde Thiago pediu a mão da famosa, ou Itália. No entanto, o influenciador de finanças chamou a atenção da noiva para a realidade dos convidados.

"As pessoas comuns não vão conseguir ir do dia para a noite. Mesmo que paguemos tudo, elas só indo com o corpo. Ele destruiu tudo", lamentou a ex-mulher de Arthur Aguiar. Em seguida, Maíra explicou que muitos de seus convidados não possuem passaporte ou visto para viagens internacionais, o que tornaria difícil a presença no evento. "Então vai ser no Brasil mesmo, pagaremos tudo, mas será em outra cidade", informou.