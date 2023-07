Jojo Todynho surge de lace loira e surpreende: 'Que tiro foi esse'

Rio - Jojo Todynho, conhecida por ter uma coleção de laces dos modelos mais diversificados, impactou seguidores ao aparecer com cabelos loiros e lisos em seus stories desta segunda (10). A famosa, de 26 anos, começou a semana de lace nova e postou os resultados para os fãs em seu perfil.

No primeiro registro com as madeixas douradas, Jojo manda beijos para a câmera com um look bem descontraído, mas algumas horas depois, ela aparece preparada para estrear seus cabelos, usando óculos de Sol e um chapéu estilo 'Indiana Jones'. "Partindo, botei um chapéuzinho bem Indiana Jones atrás do tesouro", brincou a cantora.

Seguidores foram às redes comentar sobre o novo visual: "Que maravilhosa essa lace da Jojo Todynho", escreveu uma pessoa. "Pronto, vi Jojo Todynho de aplique e já voltou a obsessão por uma lace", admitiu outra. "Lembrei do vídeo da Jojo Todynho dizendo que ia ter que ir na polícia porque roubaram a lace dela kk", disse uma terceira.

O nome da artista já tinha virado notícia esta semana porque seu ex-marido, Lucas Souza, foi visto com uma nova namorada durante o show de Ludmilla, o 'Numanice', que aconteceu no último dia 8.