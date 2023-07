Jojo Todynho entra em desespero com banheiro alagado em viagem de cruzeiro: 'É o Titanic'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para compartilhar um perrengue enfrentado durante sua viagem de cruzeiro nos Estados Unidos. Assustada, a cantora afirmou que um dos canos do banheiro de seu quarto "explodiu", deixando o cômodo totalmente alagado.



"Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu: meu banheiro, o cano, sei lá, 'explodiu'!", iniciou ela através dos stories do Instagram. "Me deu um desespero. Eu gritando: 'Renata, é o Titanic! [risos]. Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou. Eu só sabia gritar", acrescentou a artista, brincalhona.



"Eu não fiz nada. O negócio estourou sozinho. Qual o nome da mulher do Jack [Leonardo DiCaprio, em Titanic]? Rose [Kate Winslet], não, senhor. Eu sei que tenho que me consertar com Deus. Não era pra eu estar aqui", disse Jojo, referindo-se ao filme "Titanic".



"Gente, me deu um desespero! Vai inundar. Ainda bem que o quarto de vocês é do lado, porque eu não sei falar um puto [de inglês]", afirmou a artista aos amigos, enquanto aguardava uma pessoa da equipe do navio para consertar o banheiro.