Rafael Vitti sofre acidente durante o surfe: 'O mar estava grande'

Rafael Vitti, de 27 anos, usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para contar aos fãs que sofreu um acidente enquanto surfava, nesta segunda. O ator disse que 'tomou uma vaca', ou seja, caiu da onda, e acabou machucando a cabeça.

"Quem for sensível, não veja os próximos stories. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe. Não são só flores. Ontem o mar estava grande, tomei uma vaca (sic) feia demais e acabei fazendo dodói", contou ele, que na sequência exibiu uma foto do ferimento. Na imagem, é possível ver um corte na cabeça do marido de Tatá Werneck.