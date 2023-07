Camila Cabello surge de biquíni e fãs se surpreendem: 'Achei que fosse a Juliette'

Rio - A cantora cubana Camila Cabello, de 26 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para compartilhar um clique em que aparece de biquíni e acabou surpreendendo os seguidores brasileiros com sua semelhança à campeã do "BBB 21", Juliette, de 33. No Twitter, a brasileira chegou a entrar na brincadeira e admitiu ter ficado confusa ao ver a foto da artista.

"Camila... Até eu pensei que era eu [na foto]", escreveu Juliette, divertida, ao repostar a foto de Cabello.

No Instagram, fãs aproveitaram para ressaltar a semelhança entre as duas artistas. "Gente, ficou a cara da Juliette", afirmou uma internauta. "Como a Juliette está linda", brincou outro. "Achei que era a Juliette", admitiu uma usuária, surpresa. "Olhei rápido e também achei que fosse a Juliette", acrescentou outra.