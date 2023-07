Kleber Bambam detona Rafaella Santos, irmã de Neymar; veja o vídeo

Kleber Bambam, de 45 anos, criticou Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., durante sua participação no podcast "Papagaio Falante", comandado por Sergio Malando e Renato Rabello. O campeão do "Big Brother Brasil 1", da TV Globo, recordou um encontro que teve com a influenciadora digital em um restaurante em São Paulo e reclamou da maneira que foi tratado por ela.

"Ela me conhece, já me viu algumas vezes, já falou oi comigo. Ela entrou no Paris 6, cumprimentou o Sergio, me viu e me deu um 'oi', bem sem vontade. Não achei legal a atitude dela, porque assim, se a Rafaella é a irmã do Neymar e falam dela, é porque falam do Neymar. Quem é ela?", quis saber o ex-BBB.

"Ela é apresentadora? Cantora? Atriz? Influenciadora? Não. O que você tem para me dar um oi daquele jeito? Rafaella é irmã do Neymar, tem que ser simpática. O pai dela é super simpático, gente boa. Acredito que ele deveria falar com ela para ser mais gente boa. Porque além de estar como uma pessoa pública hoje, apesar de ela não ter nenhum talento", comentou ele.



"Para mim, ela tem que ser simpática com todo mundo quando sair de casa e tem dar oi para todo mundo, porque ela tem uma marca nas costas dela que é do irmão dela, que puxa o nome dela para cima. E não achei legal o que a Rafaella fez não, tem que ser simpática", opinou. "Particularmente, acho o Neymar Jr. meio malinha, a verdade é essa. Achei a irmã dele meio malinha. O pai dele é super bacana", concluiu.